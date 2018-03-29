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| | Amazon потратит 1 млрд долларов на конкурента «Игры престолов»

Amazon потратит 1 млрд долларов на конкурента «Игры престолов»

Сегодня, 16:06
Всемирно известная компания Amazon намерена всерьёз побороться с Amazon, работая над проектом по созданию сериала-«убийцы» телесериала «Игры престолов», который обзавёлся многомиллионной армией фанатов по всему миру.

Amazon потратит 1 млрд долларов на конкурента «Игры престолов»

 

Многие поклонники Джона Рональда Руэла Толкина были вне себя от радости, узнав, что компания Amazon собирается экранизировать ранее не снятые эпизоды книг «Властелина колец». Однако, «убийцей» «Игры престолов» станет вовсе не творения Толкина, а экранизация произведения китайского писателя Лю Цысиня, который прославился благодаря своим творениям, написанным в жанре фантастики.

Ожидается, что Amazon потратит на производство трёх сезонов сериала около миллиарда долларов, что вдвое превышает бюджет, выделенный на экранизацию сериальной версии «Властелина колец». Напомним, оригинальная трилогия Питера Джексона обошлась создателям фильма лишь в 280 миллионов долларов.
Александр Вест
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