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| | Вышел в прокат новый фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться»

Вышел в прокат новый фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться»

Сегодня, 04:30
29 марта в российских кинотеатрах появился новый фильм от культового режиссера Стивена Спилберга - «Первому игроку приготовиться». Фантастическая кинолента расскажет про приключения в реалистичной онлайн-игре.

Вышел в прокат новый фильм Спилберга «Первому игроку приготовиться»

 

Накануне в кинотеатрах России появился новый фильм от культового американского режиссера Стивена Спилберга, который получил то же название, что и книга, по которой он снят – «Первому игроку приготовиться». О начале создания этого фильма стало известно еще в 2015 году.

Как и книга, фильм способен увлечь зрителя неординарным сюжетом, в основе которого мир ближайшего будущего. В 2020 году, если верить фильму, планета будет пребывать в упадке, однако не Интернет. Появляется онлайн-игра ОАЗИС, предоставляющая возможность перенесения игрока в новый мир при помощи специального костюма и очков. В 2040 году умирает создатель игры, но завещает все свое состояние тем, кто соберет спрятанные и игре ключи.

Все больше зрителей, которые успели посмотреть этот фильм, дают ему очень положительные оценки. В частности, отмечается сцена, когда герои-соискатели ключей попадают в мир фильма ужасов «Сияние» от режиссера Стенли Кубрика – получилось необычно и пугающе.
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