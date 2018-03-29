Александр Олешко рассказал о прощании с Олегом Анофриевым

30 марта в ЦКБ Тимошенко произойдет прощание с известным актёром Олегом Анофриевым. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети его коллега.

30 марта, как сообщает Александр Олешко, состоятся похороны и прощание с известным актёром Олегом Анофриевым. Утром с 10 до 11 часов в траурном зале ЦКБ Тимошенко в Москве произойдет прощание с артистом. После церемонии будут сами похороны. Бывший коллега артиста сказал о том, что Олег Андреевич не хотел, чтобы его уход приносил боль и обременял его близких ему людей и поклонников.Напомним, что артист умер 28 марта на своём 88-м году жизни. О его смерти также сообщил Александр Олешко на своей странице в социальной сети. Саму смерть актёра Александр прокомментировал так: наша страна потеряла свой «луч солнца золотого», как пел Олег Андреевич в своей песне.