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| | Александр Олешко рассказал о прощании с Олегом Анофриевым

Александр Олешко рассказал о прощании с Олегом Анофриевым

Сегодня, 15:32
30 марта в ЦКБ Тимошенко произойдет прощание с известным актёром Олегом Анофриевым. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети его коллега. 

Александр Олешко рассказал о прощании с Олегом Анофриевым

30 марта, как сообщает Александр Олешко, состоятся похороны и прощание с известным актёром Олегом Анофриевым. Утром с 10 до 11 часов в траурном зале ЦКБ Тимошенко в Москве произойдет прощание с артистом. После церемонии будут сами похороны. Бывший коллега артиста сказал о том, что Олег Андреевич не хотел, чтобы его уход приносил боль и обременял его близких ему людей и поклонников.

Напомним, что артист умер 28 марта на своём 88-м году жизни. О его смерти также сообщил Александр Олешко на своей странице в социальной сети. Саму смерть актёра Александр прокомментировал так: наша страна потеряла свой «луч солнца золотого», как пел Олег Андреевич в своей песне.
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