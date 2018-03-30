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| | В Stereoleto в Петербурге примут участие «Каста», Brainstorm и Franz Ferdinand

В Stereoleto в Петербурге примут участие «Каста», Brainstorm и Franz Ferdinand

Сегодня, 03:30
В Санкт-Петербурге пройдет уже 17 музыкальный фестиваль Tinkoff Stereoleto. 10 лет мероприятие проходило в Центральном парке культуры и отдыха, а теперь празднества развернутся на площадке центра дизайна ARTPLAY. Мероприятие состоится 10-11 июня, и в нем уже согласились принять участие такие звездные коллективы как «Каста», Brainstorm и Franz Ferdinand.

В Stereoleto в Петербурге примут участие «Каста», Brainstorm и Franz Ferdinand

 

Организаторы фестиваля не боятся экспериментировать с музыкальным оформлением Stereoleto, и в этой связи программа мероприятия пополняется все новыми и новыми именами мировой и российской музыкальной индустрии. Кроме перечисленных музыкантов, в этом году петербуржцы могут рассчитывать также и на визит трио Milky Chance, в репертуаре которого не только хиты в стиле поп, но и фольклорные композиции. О своем согласии выступить перед жителями Северной столицы сообщили участники американского коллектива Cigarettes After Sex, группы Squarepusher и «Пошлая Молли».

В программе фестиваля не только музыка. Песни будут щедро «приправлены» работами популярных сегодня художников и кулинарными шедеврами. Продюсер фестиваля Илья Бортнюк добавил, что ему всегда нравилось работать в ЦПКиО, но в этом году он решился на перезагрузку. По его мнению, так фестиваль освежится и привлечет новых гостей.
Дарья Светозарова
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