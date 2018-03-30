В Сети появился первый трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби

Обнародован первый полноценный трейлер фильма Вона Стайна «Конечная». Одну из главных ролей в триллере исполняет Марго Робби, которая, судя по ролику, вернулась к амплуа безумной и красивой злодейки.

Виктория Озерова

Накануне на YouTube-канале Movieclips Trailers появился трейлер фильма «Конечная». Кинолента рассказывает историю великой мести. Для выполнения опасного задания неким боссом были привлечены два наемных убийцы, роли которых исполняют Декстер Флетчер и Макс Айронс. По ходу выполнения работы они встречают многих странных личностей. Например, Марго Робби в роли красивой официантки, которая хранит страшный секрет, ведя двойную жизнь. Энни умеет не только разносить еду, но и изощренно пытать людей. Также в фильме снимаются Саймон Пегг, Мэттью Льюис и другие. Режиссером картины стал Вона Стайн, для которого триллер станет дебютом в полнометражном кино.Напомним, что премьера фильма «Конечная» назначена на 11 мая текущего года.