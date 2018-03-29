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| | Федор Бондарчук подал в суд на «Смешариков» и требует 127 миллионов

Федор Бондарчук подал в суд на «Смешариков» и требует 127 миллионов

Сегодня, 12:31
Студия Федора Бондарчука ArtPictures подала в суд на общество с ограниченной ответственностью «Смешарики». Дело зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сумма иска составила 126, 8 миллиона рублей. В чем именно причина иска, пока не известно, но есть версия, что спор касается совместной работы ArtPictures и «Смешариков» над полнометражной картиной и ее прокатом за границей.

Федор Бондарчук подал в суд на «Смешариков» и требует 127 миллионов

 

Мультипликационный сериал «Смешарики» является одним из самых популярных в России. Выпуском мультфильма занимается группа компаний «Рики». Она создает не только мультсериал, но и занимается лицензированием детских товаров. За прошлый год компания сумела заработать более семи миллиардов рублей. Предварительно судебное заседание пройдет 16 апреля.

Что касается сути иска, то первоначальные данные свидетельствуют о нарушении ООО «Смешарики» обязательств перед студией Бондарчука. Выяснилось, что «Смешарики» не привлекли к сотрудничеству компанию Odin’s Eye Entertainment из Австралии для реализации проката за рубежом.
Дарья Светозарова
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