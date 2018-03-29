Федор Бондарчук подал в суд на «Смешариков» и требует 127 миллионов

Мультипликационный сериал «Смешарики» является одним из самых популярных в России. Выпуском мультфильма занимается группа компаний «Рики». Она создает не только мультсериал, но и занимается лицензированием детских товаров. За прошлый год компания сумела заработать более семи миллиардов рублей. Предварительно судебное заседание пройдет 16 апреля.
Что касается сути иска, то первоначальные данные свидетельствуют о нарушении ООО «Смешарики» обязательств перед студией Бондарчука. Выяснилось, что «Смешарики» не привлекли к сотрудничеству компанию Odin’s Eye Entertainment из Австралии для реализации проката за рубежом.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях