Популярный корейский исполнитель Сео Мин Ву обнаружен мертвым в своем доме

Популярный корейский певец и фронтмен группы «100%» был найден мертвы у себя дома. На момент гибели мужчине исполнилось 33 года. Предварительно, причиной смерти называют внезапную остановку сердца.

Дарья Светозарова

Информацию о смерти исполнителя распространило издание Billboard со ссылкой на TOP Media – лейбл артиста. Группа «100%» участником которой был погибший музыкант, появилась в 2012 году. С тех пор она завоевала популярность во всех уголках планеты. Последний альбом группа выпустила в прошлом месяце. Он получил название Song For You – «Песня для тебя».Участники коллектива в рамках раскрутки новых синглов поехали в тур. 21 и 30 апреля они должны были выступить в Японии. Сейчас нет данных о том, повлияет ли кончина фронтмена на график выступлений. Информация о том, почему остановилось сердце Сео Мин Ву, а также где и когда его похоронят, не сообщается. Вместе с родными, коллегами и друзьями музыканта скорбят фанаты «100%» по всему миру.