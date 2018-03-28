«Улетел ангел-хранитель детей»: отечественные актеры о смерти Олега Анофриева

О смерти Олега Анофриева сообщили его родственники. Зять актера Сергей Солодинин подтвердил информацию СМИ. Актера не стало сегодня в 12:45 в результате продолжительной болезни. Также ухудшение состояния наблюдалось вследствие преклонного возраста актера. Олег Анофриев был композитором, певцом и автором многих песен, советским и российским актером кино и театра. Голосом Анофриева «разговаривают» практически все герои «Бременских музыкантов» и многих других отечественных мультфильмов, в которых еще и звучат песни в его исполнении. Песенка «Спят усталые игрушки» из ежевечерней передачи «Спокойной ночи малыши» тоже была исполнена Анофриевым.

Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал артиста прекрасным человеком, и сказал, что у него останутся лишь хорошие воспоминания об Анофриеве. Михаил Боярский рассказал, что неоднократно работал с Анофриевым над озвучкой мультфильмов и снимался в кино. Боярский поведал, что об Анофриеве у него остались впечатления, как о порядочном светлом человеке с удивительным голосом. У него потрясающе получалось озвучивать не только людей, но и животных. Композиторы всегда любили работать с Анофриевым, потому что он был невероятно музыкальным человеком, который мог работать в любом жанре, и его отличное владение голосом давало ему такие возможности.Александр Олешко сказал, что печальную новость о кончине Анофриева ему сообщила внучка актера. Олешко назвал его «голосом детства», удивительным прекрасным артистом. Александр отметил, что уход великого артиста в день траура по детям символизирует, что детский ангел-хранитель улетел к ним. Олешко выразил свою глубокую скорбь в связи со смертью Анофриева, добавив, что ему посчастливилось получить немало внимания от талантливого актера, а также он очень гордится дружбой и общением с таким человеком.Напомним, что Анофриев родился в 1930 году в г. Геленджик. В общей сложности он сыграл более 60 ролей, многие из которых в известных картинах, таких как «Человек с бульвара Капуцинов», «Простая история», «Первый рейс» и многие другие. В качестве кинорежиссера Анофриев дебютировал в 1992 году - поставленный им фильм «Быть влюбленным» включает и его музыкальные композиции. Более полусотни песен и мелодий к фильмам, спектаклям, мультфильмам и музыкальным сказкам принадлежат его авторству.