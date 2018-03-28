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| | Появились данные о звёздном составе нового фильма «Путешествия Доктора Дулиттла»

Появились данные о звёздном составе нового фильма «Путешествия Доктора Дулиттла»

Сегодня, 16:33
Прославленный голливудский актёр Роберт Дауни-младший раскрыл завесу тайны, висевшую над списком актёров, которые примут участие в съёмках новой фантастической комедии «Путешествия Доктора Дулиттла».

Появились данные о звёздном составе нового фильма «Путешествия Доктора Дулиттла»

 

По словам Роберта, в фильме снимутся такие известные актёры как: Харри Коллет, Эмма Томпсон, Рэйф Файнс, Крэйг Робинсон, Кумейл Нанджиани, Октавия Спенсер, а также Марион Котийяр, знаменитая певица Селена Гомес и всемирно известный Том Холланд. Стоит отметить, что роль самого Доктора Дулиттла досталась Роберту Дауни-младшему. Кроме вышеперечисленных знаменитостей звёздный состав картины также пополнят узнаваемые во всём мире актёры Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Кармен Эджого а также Майкл Шин и всемирно известный рестлер по имени Джон Сина.

Напомним, первая комедия со знаменитым комиком Эдди Мерфи в главной роли вышла на экраны ещё в 1998 году, а оригинальный фильм, рассказывающий про похождения Доктора Дулиттла, появился на свет в далёком 1967 году.
Александр Вест
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