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| | Том Холландер сыграет Квазимодо в фильме Эндрю Дэвиса

Том Холландер сыграет Квазимодо в фильме Эндрю Дэвиса

Сегодня, 06:40
Актер Том Холланд получит главную роль в сериале «Горбун из Нотр-Дама» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Киноадаптация романа доверили Эндрю Дэвису, на счету которого уже сериал «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом по одноименному роману Джейн Остин и экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» с Гретой Скаччи.

Том Холландер сыграет Квазимодо в фильме Эндрю Дэвиса

 

Холландер и сам участвует в подготовке романа к экранизации через компанию Bandstand. В планах у актера привлечение к проекту продюсеров из США. На сегодняшний день неизвестно, когда точно состоится премьера. Кто исполнит остальные роли в «Горбуне из Нотр-Дама» также пока не сообщается. Известно только, что показом займется канал ITV.

В многосерийном фильме, как и в романе французского писателя, пойдет речь об истории любви глухого горбуна к юной цыганке Эсмеральде. В центре фильма будет знаменитый парижских храм, который станет немым свидетелем и даже соучастником нескольких трагедий. Под его сенью будет плести интриги влюбленный священник Клод Фролло, страдать звонарь Квазимодо и томиться словно в темнице прекрасная Эсмеральда.
Дарья Светозарова
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