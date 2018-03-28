Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

Стивен Спилберг выпустил на просторах своего Twitter ролик, в котором обратился с просьбой к компании не делать этого ни в коем случае. По его словам, сеть делает довольно неплохие бургеры, однако использовать его имя для привлечения аудитории в рестораны быстрого питания Спилберг запрещает и желает, чтобы Carl Jr. от этой идеи отказались.
«Прекратите и воздержитесь от этой идеи. Вы не сможете сделать этого ребята, извините», - утверждает режиссер. Несколько позже представители сети выступили с заявлением о том, что SpielBuegers – это не более чем шутка. Сеть не планировала переименовывать бургеры, а преследовала лишь цель привлечь внимание режиссера.
«Это был весьма хитрый трюк по привлечению внимания Спилберга и его команды, чтобы отпраздновать выход фильма «Первому игроку приготовиться», - заявили сотрудники Carl Jr.
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