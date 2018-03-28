Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

FOREO представил первую в мире зубную щетку-психолога Скончался «человек-оркестр», актер и певец Олег Анофриев Подросткам Волоколамска из-за выбросов газа на свалке «Ядрово» можно не ходить в школу Политика в картинках: Британское посольство опубликовало слайды «по делу Скрипаля» Главный терапевт МО проинспектировала диспансеризацию в Волоколамском районе Кремль отказывается комментировать противоречивые действия властей Кемерово Жители омского общежития пожаловались на нереальные условия для жизни Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018
| | Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

Сегодня, 16:28
Одна из популярнейших сетей быстрого питания Carls Jr. решила назвать один из своих бургеров в честь знаменитого голливудского режиссера Стивена Спилберга. Планировалось, что закусочная займется переименованием уже существующих бургеров Сharbroiled Sliders в SpielBurgers. Произойти это должно было на фоне выхода в прокат фильма «Первому игроку приготовиться». Против этого выступил, однако, сам режиссер.

Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

 

Стивен Спилберг выпустил на просторах своего Twitter ролик, в котором обратился с просьбой к компании не делать этого ни в коем случае. По его словам, сеть делает довольно неплохие бургеры, однако использовать его имя для привлечения аудитории в рестораны быстрого питания Спилберг запрещает и желает, чтобы Carl Jr. от этой идеи отказались.

«Прекратите и воздержитесь от этой идеи. Вы не сможете сделать этого ребята, извините», - утверждает режиссер. Несколько позже представители сети выступили с заявлением о том, что SpielBuegers – это не более чем шутка. Сеть не планировала переименовывать бургеры, а преследовала лишь цель привлечь внимание режиссера.

Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

 

«Это был весьма хитрый трюк по привлечению внимания Спилберга и его команды, чтобы отпраздновать выход фильма «Первому игроку приготовиться», - заявили сотрудники Carl Jr.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Стивен Спилберг станет продюсером нового фильма о вуайеристе
Стивен Спилберг станет продюсером нового фильма о вуайеристе

Стивен Спилберг станет продюсером фильма, который снимут по роману Гея Талеза "Мотель вуайериста". Об этом заявили мировые СМИ.

Сегодня Стивен Спилберг празднует свое 69-летие
Сегодня Стивен Спилберг празднует свое 69-летие

Стивен Спилберг, американский продюсер, сценарист и один из самых успешных режиссеров во всем мире, сегодня празднует свое 69-летие. Картины культурного

Стивен Спилберг хочет снять фигуристку Юлию Липницкую в блокбастере
Стивен Спилберг хочет снять фигуристку Юлию Липницкую в блокбастере

Юлия Липницкая – олимпийская чемпионка, золотая медалистка, возможно, снимется в блокбастере легендарного голливудского режиссера Стивена Спилберга. Информацию

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости