Стивен Спилберг выступил против бургеров имени себя

Одна из популярнейших сетей быстрого питания Carls Jr. решила назвать один из своих бургеров в честь знаменитого голливудского режиссера Стивена Спилберга. Планировалось, что закусочная займется переименованием уже существующих бургеров Сharbroiled Sliders в SpielBurgers. Произойти это должно было на фоне выхода в прокат фильма «Первому игроку приготовиться». Против этого выступил, однако, сам режиссер.

Стивен Спилберг выпустил на просторах своего Twitter ролик, в котором обратился с просьбой к компании не делать этого ни в коем случае. По его словам, сеть делает довольно неплохие бургеры, однако использовать его имя для привлечения аудитории в рестораны быстрого питания Спилберг запрещает и желает, чтобы Carl Jr. от этой идеи отказались.», - утверждает режиссер. Несколько позже представители сети выступили с заявлением о том, что SpielBuegers – это не более чем шутка. Сеть не планировала переименовывать бургеры, а преследовала лишь цель привлечь внимание режиссера.

Николай Офицеров

», - заявили сотрудники Carl Jr.