Скончался «человек-оркестр», актер и певец Олег Анофриев

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый советский актер и певец Олег Анофриев. О его кончине сообщил на своей страничке в соцсети актер и ведущий Александр Олешко, который узнал о смерти Анофриева от его внучки.

Дарья Светозарова

Сообщается, что перед смертью актер долго болел. Олешко пишет, что смерть Олега Андреевича в день общенационального траура символична. «Самый узнаваемый голос детства» ушел в день, когда вся страна скорбит по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» детям и взрослым. Олешко пишет, что Анофриев ушел вслед за ними, как ангел-хранитель детства.Родился Олег Андреевич 20 июля 1930 года в Геленджике. На его счету более 60 ролей. Самые знаменитые его киноработы «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени», «Там на неведомых дорожках» и «Человек с бульвара капуцинов».Анофриев писал песни к фильмам и сказкам и сам их исполнял. Его озвучка мультфильма «Бременские музыканты», где он пел за всех персонажей кроме принцессы, стала классикой. После этого Олега Андреевича стали называть человек-оркестр. Кроме бременских музыкантов он озвучил мультфильм «Сказка о попе и работнике его Балде», «В порту» и «Как Львенок и Черепаха пели песенку» .