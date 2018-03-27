Минкульт предложил отменить развлекательные мероприятия 28 марта

В России желательно отменить 28 марта все развлекательные мероприятия в связи с кемеровской трагедией. С такой инициативой выступили в Министерстве культуры.

Никита Готский

Минкульт посоветовал подведомственным структурам не проводить программы увеселительного характера во время общегосударственного траура. Соответствующее послание с подписью главы Министерства Владимира Мединского отправили в музеи, театры, цирки и тому подобные учреждения, которые работают в РФ на муниципальном и региональном уровне.Согласно последней информации, в результате возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 дети. Еще более шести десятков человек обратились в местные больницы за помощью, несколько из них попали в стационар. Президент России Владимир Путин ранее подписал приказ об объявлении 28 марта траурным днем общенационального масштаба.