Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | Минкульт предложил отменить развлекательные мероприятия 28 марта

Минкульт предложил отменить развлекательные мероприятия 28 марта

Сегодня, 19:48
В России желательно отменить 28 марта все развлекательные мероприятия в связи с кемеровской трагедией. С такой инициативой выступили в Министерстве культуры.

Минкульт предложил отменить развлекательные мероприятия 28 марта

 

Минкульт посоветовал подведомственным структурам не проводить программы увеселительного характера во время общегосударственного траура. Соответствующее послание с подписью главы Министерства Владимира Мединского отправили в музеи, театры, цирки и тому подобные учреждения, которые работают в РФ на муниципальном и региональном уровне.

Согласно последней информации, в результате возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 дети. Еще более шести десятков человек обратились в местные больницы за помощью, несколько из них попали в стационар. Президент России Владимир Путин ранее подписал приказ об объявлении 28 марта траурным днем общенационального масштаба.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»
Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

В связи с произошедшей в Кемерово трагедии будет отменен эфир и съемки программы «Вечерний Ургант». Как написали в официальном Instagram телешоу, 28 марта

Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово
Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово

Общегосударственный траур по жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен 28 марта. Данный документ подписан президентом Владимиром Путиным.

Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово
Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово

Ксения Собчак требует введения общенационального траура по случаю кемеровской трагедии. Об этом она сообщила в Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости