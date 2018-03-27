В Калининграде автор «Секретных материалов» Пол Браун проведёт семинар

Сценарист и режиссёр Пол Браун, известен сериалами «Секретные материалы» и «Звёздный путь», посетит российский город Калининград с мастер-классом по своей деятельности.

Дарья Дмитриева

Мастер-класс в ходе семинара по мастерству сочинения удачных сценариев проведёт американский режиссёр и сценарист, автор многих известных сериалов. Самыми популярными его работами стали «Секретные материалы», «Звёздный путь», «Рок в летнем лагере».Американский специалист в сфере кино написал более 30 сценариев для кинолент, намерен поделится опытом с российскими коллегами в ходе проведения мастер-класса 6 и 8 апреля в Калининграде. Пол Браун был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус» за несколько своих сериалов. Также он обладатель премии американского писателя Эдгара По. Опыт в проведении такого рода событий он обрёл в академии киноискусства города Нью-Йорк, где работает преподавателем.