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| | В Калининграде автор «Секретных материалов» Пол Браун проведёт семинар

В Калининграде автор «Секретных материалов» Пол Браун проведёт семинар

Сегодня, 19:41
Сценарист и режиссёр Пол Браун, известен сериалами «Секретные материалы» и «Звёздный путь», посетит российский город Калининград с мастер-классом по своей деятельности.

В Калининграде автор «Секретных материалов» Пол Браун проведёт семинар

 

Мастер-класс в ходе семинара по мастерству сочинения удачных сценариев проведёт американский режиссёр и сценарист, автор многих известных сериалов. Самыми популярными его работами стали «Секретные материалы», «Звёздный путь», «Рок в летнем лагере».

Американский специалист в сфере кино написал более 30 сценариев для кинолент, намерен поделится опытом с российскими коллегами в ходе проведения мастер-класса 6 и 8 апреля в Калининграде. Пол Браун был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус» за несколько своих сериалов. Также он обладатель премии американского писателя Эдгара По. Опыт в проведении такого рода событий он обрёл в академии киноискусства города Нью-Йорк, где работает преподавателем.
Дарья Дмитриева
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