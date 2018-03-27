Киноленты «Нелюбовь» и «Теснота» попали в шорт-лист премии кино «Золотая арка»

Кинокартины «Нелюбовь» и «Теснота» стали одними из 13 фильмов, которые попали в шорт-лист международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка».

Дарья Дмитриева

Режиссёром фильма «Нелюбовь» является Андрей Звягинцев, а «Тесноту» снял Кантемир Балагов. Эти два фильма вошли в 13 лучших кинолент по мнению 24 киноведов и кинокритиков в составе жюри международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка». Причём они стали лидерами, представляющими российский кинематограф. При этом каждому фильму присвоено по пять номинаций.Данная премия была присуждена впервые. Церемония награждения ожидается во вторую субботу апреля этого года. При этом, за неделю до неё состоится показ кинолент всего списка шорт-листа.