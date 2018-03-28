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| | Спилберг снимет комедию про Апокалипсис

Спилберг снимет комедию про Апокалипсис

Сегодня, 07:40
Известный режиссер Стивен Спилберг займется работой над комедийным сериалом «Сегодня Апокалипсис». Поможет ему неортодоксальный режиссер Грегг Араки.

Спилберг снимет комедию про Апокалипсис

 

Транслировать проект станет телеканал Starz. Известным Грегг Араки стал известен после «Апокалиптической трилогии для тинейджеров». Он также трудился над такими сериалами, как «13 причин почему», «Преступление по-американски», «Красные дубы» и другие.

Первый сезон «Сегодня Апокалипсис» будет состоять из десяти серий по 30 минут, сценарий помог Араки написать автор Карли Скиортино, ведущая секс-колонки Vogue. Главными персонажами является группа товарищей, которые пытаются найти самих себя, любовь и хорошего полового партнера. Один их героев начинает видеть странные сны, не понимая, это итог потребления наркотиков или вокруг реально является всемирный заговор.
Никита Готский
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