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| | Вручение премии «Золотая маска» началось с минуты молчания

Вручение премии «Золотая маска» началось с минуты молчания

Сегодня, 15:45
Сегодня в Большом театре идет церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» в самой уважаемой категории. Впервые мероприятие было назначено не на окончание фестиваля и началось с минуты молчания.

Вручение премии «Золотая маска» началось с минуты молчания

 

27 марта отмечают Международный день театра. В Белом фойе Исторической сцены ГАБТ сегодня проходит вручение премии «Золотая маска» за вклад в развитие сценической деятельности. СМИ сообщают, что церемония открылась минутой молчания. Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин попросил присутствующих почтить память погибших в трагедии в Кемерово, а также память известного кинодеятеля Олега Табакова, скончавшегося 12 марта. Уточняется, что в этом году почетную «Золотую маску» получили Владимир Андреев, Валентин Гафт, Иван Краско и многие другие известные деятели театра и кино.

Напомним, что награждение победителей основных номинаций «Золотой маски» пройдет 15 апреля в ГАБТ.
Виктория Озерова
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