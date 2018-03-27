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| | В Челябинске отменили фестиваль КВН из-за траура

В Челябинске отменили фестиваль КВН из-за траура

Сегодня, 15:36
27 марта в Челябинске должен был состояться фестиваль КВН «На бис!». Выступление отменно организаторами из-за траура.

В Челябинске отменили фестиваль КВН из-за траура

 

Фестиваль КВН «На бис!» был назначен на 27 марта текущего года, но его организаторы приняли решение отменить мероприятие в связи с трауром из-за трагического происшествия в Кемерово. Организаторы надеются, что зрители поймут данное решение. Позже будет обнародована новая дата фестиваля.

В Югре решили отменить проведение торжественной церемонии открытия турнира для биатлонистов на ЧР из-за кемеровской трагедии. В связи с трауром отменяют назначенные на сегодня спектакли театры Петербурга. В Новосибирске тоже было принято решение о переносе развлекательных мероприятий с 27 марта, а, кроме того, сообщается, что часть средств с выступлений новосибирских театров передадут пострадавшим от пожара в Кемерово.

Отменяют назначенные концерты российские музыканты. Стало известно, что с 28 марта на 4 апреля перенесла свое выступление группа «Би-2». Про отмену назначенного выступления в Кемерово сообщили представители группы «Руки вверх».
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