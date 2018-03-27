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| | В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике

Сегодня, 15:43
Представители министерства культуры и министерства образования и науки России составили список произведений российской литературы, по которым планируется снять мультфильмы. Глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявила об этом в ходе заседания Госдумы.

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике

 

«Одно из важнейших поручений для нас и Минобрнауки это проект, который уже почти готов. Связан он с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников разного возраста», - утверждает Любимова.

Также она добавила, что список произведений сегментирован по классам. С первого по четвертый, с пятого по восьмой, а также с девятого по одиннадцатый. По ее словам, на данный момент в сфере российской анимации виднеется более положительная динамика, чем это было раньше. Если в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, то в 2017 году это количество возросло до 163.

«Соответствующее увеличение происходит, в том числе за счет того, что растет государственная поддержка в адрес анимационных сериалов», - заявила Любимова, отметив, что переоценить столь буйное развитие отечественного производства мультфильмов, в культурном плане, невозможно.
Николай Офицеров
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