В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике

Представители министерства культуры и министерства образования и науки России составили список произведений российской литературы, по которым планируется снять мультфильмы. Глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявила об этом в ходе заседания Госдумы.

Николай Офицеров

», - утверждает Любимова.Также она добавила, что список произведений сегментирован по классам. С первого по четвертый, с пятого по восьмой, а также с девятого по одиннадцатый. По ее словам, на данный момент в сфере российской анимации виднеется более положительная динамика, чем это было раньше. Если в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, то в 2017 году это количество возросло до 163.», - заявила Любимова, отметив, что переоценить столь буйное развитие отечественного производства мультфильмов, в культурном плане, невозможно.