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| | Джо Райт займется экранизацией романа-триллера «Женщина в окне»

Джо Райт займется экранизацией романа-триллера «Женщина в окне»

Сегодня, 05:40
Британский режиссер Джо Райт собирается экранизировать детективный роман-триллер «Женщина в окне» А.Дж. Финн. Работать над фильмом будет студия Fox 2000.

Джо Райт займется экранизацией романа-триллера «Женщина в окне»

 

Сценаристом киноадаптации романа А.Дж. Финн станет Трейси Леттс, получившая Пулитцеровскую премию. Известно, что Трейси работала над сценарием для фильма «Август: Графство Осейдж». Продюсерами будущего фильма выступят Скотт Рудин и Эли Буш.

Джо Райт займется экранизацией романа-триллера «Женщина в окне»

 

Роман «Женщина в окне» рассказывает о враче Анне Фокс, страдающей боязнью открытых пространств. Около года девушка не выходит на улицу, а просто наблюдает за происходящим из окна. Анна страдает алкогольной зависимостью. Ранее затворница работала детским психиатром, теперь же целыми днями пристально наблюдает за соседями. Однажды девушка станет свидетелем того, что изменит ее жизнь. Жестокое убийство ей придется расследовать самой, так как ее словам никто не поверит. Роман А.Дж. Финн вышел в свет в начале этого года, но уже успел набрать популярность и стать бестселлером.
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