Трейлер нового сериала HBO «Наследники» вышел в Сети

В Сети появился трейлер очередного телесериала телеканала HBO под названием «Наследники». Сценаристом выступил известный автор Джесси Армстронг.

В «Наследниках» рассказывается о персонаже Логане Рее, стареющим, но еще сильным руководителем международной компании Waystar Royco. В предстоящее время обязанности Логана должен принять на себя его сын, но перед этим всей семье магната придется столкнуться с борьбой за власть, предательством и интригами. Первый сезон «Наследников» состоит из десяти серий, премьера состоится летом нынешнего года.

Никита Готский

Телекомпания HBO порадует зрителей своим новым кинопродуктом - сериалом «Наследники». Сценарий к проекту написал Джеси Армстронг, имеющий причастность к сериалам «Свежее мясо», «Черное зеркало», «Вице-президент» и другие. Несколько лет назад его номинировали на премию «Оскар» за сценарий к ленте «В петле».