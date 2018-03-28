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| | Трейлер нового сериала HBO «Наследники» вышел в Сети

Трейлер нового сериала HBO «Наследники» вышел в Сети

Сегодня, 05:20
В Сети появился трейлер очередного телесериала телеканала HBO под названием «Наследники». Сценаристом выступил известный автор Джесси Армстронг.

Трейлер нового сериала HBO «Наследники» вышел в Сети

 

Телекомпания HBO порадует зрителей своим новым кинопродуктом - сериалом «Наследники». Сценарий к проекту написал Джеси Армстронг, имеющий причастность к сериалам «Свежее мясо», «Черное зеркало», «Вице-президент» и другие. Несколько лет назад его номинировали на премию «Оскар» за сценарий к ленте «В петле».

 
В «Наследниках» рассказывается о персонаже Логане Рее, стареющим, но еще сильным руководителем международной компании Waystar Royco. В предстоящее время обязанности Логана должен принять на себя его сын, но перед этим всей семье магната придется столкнуться с борьбой за власть, предательством и интригами. Первый сезон «Наследников» состоит из десяти серий, премьера состоится летом нынешнего года.

Никита Готский
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