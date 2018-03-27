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| | Премьера фильма «Люди икс: Темный Феникс» перенесена на 2019 год

Премьера фильма «Люди икс: Темный Феникс» перенесена на 2019 год

Сегодня, 15:24
Руководство кинокомпании Fox решило перенести дату премьеры двух своих кинокартин: «Люди Икс: Темный Феникс» и « Новые мутанты» с ноября 2018 года на февраль 2019 года.

Премьера фильма «Люди икс: Темный Феникс» перенесена на 2019 год

 

Американская кинокомпания Fox заканчивает съемки двух киношедевров «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты», которые должны были предстать перед зрителями уже в конце этого года. Однако руководство кинокомпании приняло решение перенести премьеры фильмов на начало 2019 года. С чем связано такое решение никто не знает, компания никаких комментариев по этому поводу не дала. Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что руководство Fox хочет убедиться, что кинокартины полностью готовы к мировой премьере и устранены все недоработки.

Отметим, что в этом году в ноябре на экраны кинотеатров выйдет фильм кинокомпании Fox «Богемная Рапсодия». Сюжет этой киноленты покажет зрителям историю жизни знаменитого на весь мир легендарного певца Фредди Меркьюри. Возможно, показ других новых фильмов из-за премьеры этой биографической картины и был перенесен на следующий год.
Пелагея Лебединская
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