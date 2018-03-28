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| | Группа «7Б» выступила в колонии в Рязани

Группа «7Б» выступила в колонии в Рязани

Сегодня, 04:30
Российский музыкальный коллектив «7Б» побывал в Рязани, где рок-группа выступила перед заключёнными, отбывающими тюремный срок в исправительной колонии. Более двух сотен заключённых присутствовали на концерте группы.

Группа «7Б» выступила в колонии в Рязани

 

Официальные представители российской Федеральной службы исполнения наказаний обнародовали информацию о том, что выступление российской рок-группы под названием «7Б» успешно прошло в рязанской исправительной колонии №6. Согласно обнародованным данным, на концерте присутствовали единовременно около 240 заключённых. В своём выступлении рок-музыканты исполнили такие запоминающиеся хиты как: «Все потом», «Питер», «Кино», «Эльдорадо», «Осень», а также «Молодые ветра».

Все осужденные довольно тепло встретили российских музыкантов, а также поблагодарили музыкальный коллектив за редкую возможность насладиться их выступлением с живым звуком.
Александр Вест
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