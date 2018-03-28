Группа «7Б» выступила в колонии в Рязани

Официальные представители российской Федеральной службы исполнения наказаний обнародовали информацию о том, что выступление российской рок-группы под названием «7Б» успешно прошло в рязанской исправительной колонии №6. Согласно обнародованным данным, на концерте присутствовали единовременно около 240 заключённых. В своём выступлении рок-музыканты исполнили такие запоминающиеся хиты как: «Все потом», «Питер», «Кино», «Эльдорадо», «Осень», а также «Молодые ветра».
Все осужденные довольно тепло встретили российских музыкантов, а также поблагодарили музыкальный коллектив за редкую возможность насладиться их выступлением с живым звуком.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях