Группа «Би-2» перенесла концерт во Владимире на 4 марта из-за траура

Музыкальный коллектив «Би-2» сообщил про перенос своего концертного выступления во Владимире с 28 марта на 4 апреля в связи с трауром. Приобретенные билеты останутся действительными.

Российский музыкальный коллектив «Би-2» проинформировал про перенос назначенного во Владимире концерта с 28 марта на 4 апреля. Изменение даты продиктовано трауром в связи с трагедией в городе Кемерово. Сообщается, что купленные билеты будут действительными.Отметим, недавно певица Лолита рассказала о том, что отдаст все деньги, вырученные после выступления 26 марта в Перми, в качестве помощи одной из пострадавших семей от пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Но, как сказал концертный директор исполнительницы, у них нет доверия к благотворительным фондам, осуществляющим сборы, и пострадавших они будут искать лично или через передачи по федеральным телеканалам.Сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с жителями Кемерово. На встрече политик пообещал, что все виновные в трагедии понесут наказание.