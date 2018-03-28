Хавьер Бардем сыграет роль Эрнана Кортеса в новом сериале Спилберга

Amazon Studios выпустит новый мини-сериал. Картина будет посвящена испанскому конкистадору Эрнану Кортесу. Главную роль исполнит Хавьер Бардем, а продюсировать новый сериал будет Стивен Спилберг.

Виктория Озерова

В конце 60-х годов прошлого века разрабатывался кинопроект об Эране Кортесе, испанском конкистадоре, прославившегося своей жестокостью и завоеванием империи ацтеков. Сценарий к полнометражному фильму «Монтесума» написал Далтон Трамбо. Теперь студия Amazon надумала воплотить этот проект в жизнь, только в формате мини-сериала. Сценарий адаптирует Стивен Зеллиан, он совместно со Стивеном Спилбергом будет продюсировать проект. Роль Эрнана Кортеса исполнит испанский актер Хавьер Бардем, который также выступит исполнительным продюсером картины.Следует отметить, что проект пока не имеет названия, но известно, что мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов.