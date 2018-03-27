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Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет

Сегодня, 15:09
После безуспешной борьбы с продолжительной болезнью ушла из жизни прославленная французская актриса по имени Стефан Одран. Информация о кончине артистки в ряде французских СМИ появилась от сына актрисы.

Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет

 

Во французском издании France-Presse была опубликована информация о том, что выдающаяся актриса Колетт Дашевиль (более известная под именем Стефан Одран) скончалась в возрасте 85 лет. Сын усопшей артистки Том Шаброль сообщил о её кончине, указав, что причиной её смерти стала затянувшаяся борьба с тяжёлой болезнью. Будучи замужем за Клодом Шабролем, Стефан получила широкую популярность, снявшись в ряде его художественных фильмов. Клод и Стефан впервые предстала перед зрителями на экранах в картине под названием «Кузены», увидевшей свет ещё в 1959 году.

Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет

 

В 70-е годы XX века Стефан Одран была на пике своей популярности, снявшись впоследствии в таких удачных кинолентах как: «Скромное обаяние буржуазии», «Кровавая свадьба», «Виолетта Нозьер», «Мясник» и в ряде других художественных фильмов.
Александр Вест
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