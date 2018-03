Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша

Один из пользователей Twitter из чистого любопытства приобрел в комиссионном магазине кассету с интригующей подписью «Сюрприз», но позже обнаружил, что на ней записан вирусный ролик. Своей находкой он решил поделиться со своими фолловерами на просторах социальной сети.

Николай Офицеров

», - заявил пользователь, комментируя видеозапись своего эксперимента.Судя по ролику, на кассете оказался клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up, которая уже давно в мировом интернете считается своеобразным троллингом. Сам пользователь называет себя жертвой «рикролла» мема-розыгрыша, который предполагает замену ответа по существу записью известного трека.Видеозапись с пранком собрала более полутора миллиона просмотров. Многих подписчиков столь незамысловатый розыгрыш привел в восторг, однако некоторые предостерегли прочих от повторения подобных экспериментов.По ироничному замечанию комментаторов, «рикролл» это настоящее «проклятие». Именно поэтому, уверены они, Twitter развивает свою систему по распознаванию контента. Еще один подписчик порекомендовал автору публикации отправить кассету по почте на случайный адрес, чтобы продолжить распространение розыгрыша.