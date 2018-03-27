Серена Уильямс обнародовала трейлер биографического документального фильма

Известная теннисистка Серена Уильямс показала трейлер документальной ленты о ее жизни. Ролик появился на странице спортсменки в Instagram.

Серена является одной из успешнейших теннисисток в истории этого вида спорта. В начале минувшего года она в седьмой раз стала победительницей австралийского чемпионата Australian Open.

Никита Готский

Выпустили кинокартину «Быть Сереной» сотрудники телекомпаний HBO и IMG, официальная презентация проекта состоится в начале мая 2018 года. В фильме авторы покажу беременность Уильямс, момент появления на свет ее ребенка, новое замужество и период ее возвращения на теннисный корт. Главная героиня киноленты об этом говорит, как о важных переменах в жизни и изменениях в ней самой. Руководители проекта сообщают СМИ, что оценили возможность сотрудничать с Сереной Уильямс над таким приватным фильмом.