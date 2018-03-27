В США киностудия Marvel начала съемки кинокартины «Капитан Марвел»

Кинокомпания Marvel сообщила о начале съемок кинокартины «Капитан Марвел», которую планируют выпустить на экраны кинотеатров весной 2019 года.

Пелагея Лебединская

Съемки первых сцен киношедевра прошли уже в Лос-Анджелесе. Также картину будут снимать во многих городах США, таких как Новый Орлеан, Бато-Руж, Фреско, а также в некоторых местах штата Луизиана. Режиссеры картины Анна Боден и Райан Флек обещают, что этот киношедевр увлечет своим сценарием многих киноманов и предполагают большой рейтинг среди просмотров.В сюжет фильма войдет фантастическая история о пилоте США Керол Денверс, которая после контакта с инопланетянами обретет сверхспособности. Действие будут разворачиваться в далеких 90-х годах прошлого века.