Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»
| | Наталья Сергунина: «География участников «Московской весны A Cappella» в этом году будет шире!»

Наталья Сергунина: «География участников «Московской весны A Cappella» в этом году будет шире!»

Сегодня, 03:21
С 27 апреля по 9 мая пройдет в Москве конкурс «Московская весна A Cappella». Как сообщает сайт мэра Москвы, недавно было принято решение продлить сроки приема заявок желающих принять участие в Открытом международном конкурсе исполнителей, поющих без сопровождения, до 1 апреля.

Наталья Сергунина: «География участников «Московской весны A Cappella» в этом году будет шире!»

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, это произошло из-за огромного количества желающих принять участие в празднике песенного искусства: «В прошлом году, на самом первом конкурсе, выступали исполнители из 11 стран. На данный момент уже получены заявки из 15 стран мира, в том числе от исполнителей из Америки, Германии, Италии, Испании, Австрии, Дании, Индии и многих других». Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса, после отбора сольные исполнители и вокальные коллективы со всего мира покажут свое искусство в столице. В прошлом году песни лились со всех площадок Москвы, звучали на улицах, вокзалах, с балконов и привлекли огромное количество туристов. Победителей конкурса награждают не только аплодисментами, но и денежными премиями.
 
 
 

Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Власти Москвы потратят на День города 500 миллионов рублей
Власти Москвы потратят на День города 500 миллионов рублей

По всей видимости в этом году москвичей ожидает по-настоящему зрелищный День города, ведь, согласно официальной информации, ожидается, что потрачено на него

В Москве состоится вокальный конкурс
В Москве состоится вокальный конкурс "Московская весна a cappella"

В международном конкурсе пения "Московская весна a callella" примут участие 167 вокальных коллективов и индивидуальных исполнителей из разных городов мира.

Уже 12 стран отказались от участия в Евровидении-2014
Уже 12 стран отказались от участия в Евровидении-2014

На сегодняшний день уже 12 государств заявили о том, что отказываются от участия в популярном международном конкурсе песни «Евровидение -2014». Государства

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости