Наталья Сергунина: «География участников «Московской весны A Cappella» в этом году будет шире!»

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, это произошло из-за огромного количества желающих принять участие в празднике песенного искусства: «В прошлом году, на самом первом конкурсе, выступали исполнители из 11 стран. На данный момент уже получены заявки из 15 стран мира, в том числе от исполнителей из Америки, Германии, Италии, Испании, Австрии, Дании, Индии и многих других». Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса, после отбора сольные исполнители и вокальные коллективы со всего мира покажут свое искусство в столице. В прошлом году песни лились со всех площадок Москвы, звучали на улицах, вокзалах, с балконов и привлекли огромное количество туристов. Победителей конкурса награждают не только аплодисментами, но и денежными премиями.