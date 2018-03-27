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Наталья Сергунина: «География участников «Московской весны A Cappella» в этом году будет шире!»Сегодня, 03:21
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По всей видимости в этом году москвичей ожидает по-настоящему зрелищный День города, ведь, согласно официальной информации, ожидается, что потрачено на него
В международном конкурсе пения "Московская весна a callella" примут участие 167 вокальных коллективов и индивидуальных исполнителей из разных городов мира.
На сегодняшний день уже 12 государств заявили о том, что отказываются от участия в популярном международном конкурсе песни «Евровидение -2014». Государства