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| | Хабенский дебютирует в режиссуре: фрагменты фильма уже посмотрел Путин

Хабенский дебютирует в режиссуре: фрагменты фильма уже посмотрел Путин

Вчера, 23:53
Известный продюсер, бизнесмен и директор киностудии «Фетисов Иллюзион» Глеб Фетисов, который снял уже множество удачных проектов. Известно, что глава «Фетисов Иллюзион» в недавнем времени посвящен в члены Национальной академии киноискусств и наук РФ, которую возглавляет Владимир Наумов.

Хабенский дебютирует в режиссуре: фрагменты фильма уже посмотрел Путин

 

Известно, что Глеб Фетисов стал продюсером международного проекта «Тайна железной маски», где приняли участие Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Сейчас же глава киностудии работает над проектом «Собибор» - режиссерским дебютом Константина Хабенского. Идея была организована в лице Владимира Мединского. В кинокартине снимались актеры из Германии, России, Польши, Литвы, Франции и России. Фильм готовят на 5-и языках (русский, польский, немецкий, голландский и идиш – прим. VladTime).

Эксперты отмечают, что накануне в свет опубликовали 30-минутный кусочек из картины, которую показали в Вене, где чтили память героев восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Отметим, что 14 октября будет 75 лет с момента исторического факта.

Фильм основан на реальных событиях. Сюжет состоит в том, что в октябре 1943 года солдаты, находящиеся в заключении, организовали восстание в лагере. Главой восстания стал лейтенант Красной Армии Александр Печерский (роль сыграет Константин Хабенский). В итоге повстанцы уничтожили здание администрации. Свыше 400 человек приняли участие в восстании. Лагерь, где погибло более 250 человек, закрыли.

Отмечается, что на показе фрагмента присутствовал министр по иностранным делам Австрии Карин Кнайсль, также там находился посол РФ Дмитрий Любинский. Известно, что на мероприятии была внучка Печерского.

Кусочек кинокартины увидел Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они посетили в столице России выставку «Собибор: победившие смерть». Также фрагменты показали в Берлине на заседании бундестага. Создатели фильма отмечают, что киноматериал посмотрели родственники умерших узников.

Отметим, что Александр Печерский был посмертно удостоен Орденом мужества в 2016 году, а в прошлом году в его честь прозвали одну из улиц Москвы.

Глеб Фетисов гордится своим новым проектом. Группа киностудии сейчас намерена поддерживать тренд и поднять российскую киноиндустрию на ступеньку выше.
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