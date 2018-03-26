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| | "Руки вверх" отменили концерт в Кемерово из-за пожара

"Руки вверх" отменили концерт в Кемерово из-за пожара

Сегодня, 22:38
Поп-группа «Руки вверх» отменяет концерт в Кемерово, который должен был со стояться 12 апреля в связи с недавней трагедией. Об этом сообщил фронтмен коллектива Сергей Жуков.
 

"Руки вверх" отменили концерт в Кемерово из-за пожара

 

Российский популярный музыкант Сергей Жуков скорбит о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в столице Кузбасса. В пожаре погибли десятки людей, включая и детей. Жуков пишет, что сам является отцом четверых детей и понимает, что испытывают люди, потерявшие своих близких. Он призвал всех неравнодушных помолиться за погибших. «Друзья, будьте ближе, будьте рядом, будьте вместе», пишет музыкант.
 

"Руки вверх" отменили концерт в Кемерово из-за пожара

 

Группа «Руки вверх», по словам ее лидера, отменяет выступление в Кемерово 12 апреля после произошедшего инцидента. Жуков надеется на понимание поклонников и того, что нельзя проводить развлекательное мероприятие в городе, где погибли люди. Подписчики Сергея согласны с ним, написав слова поддержки артисту.

Никита Готский
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