"Руки вверх" отменили концерт в Кемерово из-за пожара

Поп-группа «Руки вверх» отменяет концерт в Кемерово, который должен был со стояться 12 апреля в связи с недавней трагедией. Об этом сообщил фронтмен коллектива Сергей Жуков.

Российский популярный музыкант Сергей Жуков скорбит о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в столице Кузбасса. В пожаре погибли десятки людей, включая и детей. Жуков пишет, что сам является отцом четверых детей и понимает, что испытывают люди, потерявшие своих близких. Он призвал всех неравнодушных помолиться за погибших. «Друзья, будьте ближе, будьте рядом, будьте вместе», пишет музыкант. Российский популярный музыкант Сергей Жуков скорбит о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в столице Кузбасса. В пожаре погибли десятки людей, включая и детей. Жуков пишет, что сам является отцом четверых детей и понимает, что испытывают люди, потерявшие своих близких. Он призвал всех неравнодушных помолиться за погибших. «Друзья, будьте ближе, будьте рядом, будьте вместе», пишет музыкант.

Группа «Руки вверх», по словам ее лидера, отменяет выступление в Кемерово 12 апреля после произошедшего инцидента. Жуков надеется на понимание поклонников и того, что нельзя проводить развлекательное мероприятие в городе, где погибли люди. Подписчики Сергея согласны с ним, написав слова поддержки артисту. Группа «Руки вверх», по словам ее лидера, отменяет выступление в Кемерово 12 апреля после произошедшего инцидента. Жуков надеется на понимание поклонников и того, что нельзя проводить развлекательное мероприятие в городе, где погибли люди. Подписчики Сергея согласны с ним, написав слова поддержки артисту.

Никита Готский