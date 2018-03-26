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| | Российский иллюстратор Олейников стал лауреатом премии Андерсена

Российский иллюстратор Олейников стал лауреатом премии Андерсена

Сегодня, 19:44
Международный совет обнародовал список лауреатов премии Ганса Христиана Андерсена текущего года. Среди победителей оказался и российский художник-иллюстратор Игорь Олейников. Об этом проинформировала пресс-служба Роспечати.

Российский иллюстратор Олейников стал лауреатом премии Андерсена

 

Сегодня на Международной детской ярмарке в Болонье жюри премии Андерсена обнародовало список победителей. В этом году среди лауреатов престижной литературной премии оказался российский художник-иллюстратор Игорь Олейников. Он известен своими работами для студии «Союзмультфильм»: «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и другие. В категории писателей победительницей стала японка Эйко Кадоно. В текущем году за премию соревновались иллюстраторы и мастера пера с многих стран мира, включая Австрию, Польщу, Китай, а в совет вошли представители Японии, Испании, Греции и других стран.

Уточняется, что награждение победителей медалями и дипломами пройдет в сентябре текущего года в Афинах.
Виктория Озерова
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