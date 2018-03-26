Российский иллюстратор Олейников стал лауреатом премии Андерсена

Международный совет обнародовал список лауреатов премии Ганса Христиана Андерсена текущего года. Среди победителей оказался и российский художник-иллюстратор Игорь Олейников. Об этом проинформировала пресс-служба Роспечати.

Виктория Озерова

Сегодня на Международной детской ярмарке в Болонье жюри премии Андерсена обнародовало список победителей. В этом году среди лауреатов престижной литературной премии оказался российский художник-иллюстратор Игорь Олейников. Он известен своими работами для студии «Союзмультфильм»: «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и другие. В категории писателей победительницей стала японка Эйко Кадоно. В текущем году за премию соревновались иллюстраторы и мастера пера с многих стран мира, включая Австрию, Польщу, Китай, а в совет вошли представители Японии, Испании, Греции и других стран.Уточняется, что награждение победителей медалями и дипломами пройдет в сентябре текущего года в Афинах.