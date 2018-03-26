Сергей Селин снова обрадует зрителей ролью «мента»

Известный «мент» Сергей Селин снова вернется к роли, которая прославила его. Артист начал сниматься в сериале «Глаза в глаза».

Сюжет нового российского детективного кинопродукта таков: для раскрытия преступления при СК формируется группа, в которую попадает женщина-психолог, но ее методы опытным правоохранителям кажутся несерьезными. Через время становится ясно, что эти способы имеют силу, и благодаря им СК раскрывает дело. Селин сыграет руководителя - главного героя.Сергей признается, что первый день съемок дался ему нелегко. У актера имелся перерыв в работе, поэтому мгновенно включиться в роль полицейского ему было сложно. Стартовые две сцены он втягивался в роль, но потом «все пошло как по маслу». Съемки проходят в Москве и области. Всего в сериале 60 эпизодов, проект покажут по НТВ.