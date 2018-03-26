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| | Названы номинанты на премию Собольщикова-Самарина 2018

Названы номинанты на премию Собольщикова-Самарина 2018

Сегодня, 18:39
В Нижегородской области названы номинанты на самую почетную премию театрального искусства в регионе – Собольщикова-Самарина 2018. Информацию об этом предоставили региональные власти.

Названы номинанты на премию Собольщикова-Самарина 2018

 

Церемония награждения проходила в Доме актера в ходе празднования международного дня театра. Номинантами стали: артистка Эмма Арсеньева, Нина Товстоног и Маргарита Юрьева.

Отметим, что на данной церемонии также восхваляли заслуги лауреатов торжества «Премьеры сезона», которые завоевали награду «Удача сезона». Также на этом торжестве балетмейстеру Леониду Сычеву была вручена грамота от губернатора Нижегородской области. Помимо этого, несколько заслуженных актеров театра вручили от Законодательного собрания Благодарственные письма. Стоит отметить и то, что респектабельное знамя губернатора области завоевал «Дзержинский театр драмы» уже второй год подряд.
Анна Котова
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