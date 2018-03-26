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| | Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом»

Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом»

Сегодня, 18:31
Кинокомпанией Universal будет снят ремейк киноленты прошлого века «Лицо со шрамом» с Аль Пачино в главной роли.

Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом»

 

Криминальный фильм режиссёра Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом», выпущенный в 1983 году в США, будет переснят кинокомпанией Universal. Новым режиссёром киноленты станет Антуан Фуку, который снял фильм «Великолепная семёрка», а сейчас работает над второй частью «Великого уравнителя». Именно после окончания съёмок этого фильма, Фуку намерен начать работу над ремейком криминального триллера «Лицо со шрамом».

Первый фильм «Лицо со шрамом» был снят ещё в далёком 1932 году, но тогда он вызвал бурю непонимания, относительно жестоких моментов в кадрах киноленты. Только в 1983 году его решили переснять. Главную роль преступника Тони Монтана в фильме 1983 года сыграл Аль Пачино. В дальнейшем за эту роль звезда кино одержал победу в номинации «Золотой глобус». Над сценарием нового сюжета фильма будет работать автор большинства короткометражных фильмов Гарет Даннет Алкосер.
Дарья Дмитриева
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