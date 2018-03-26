Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»

Фанаты рок-музыки со всей страны ежегодно собираются на фестивале «Нашествие». Именно он каждый год собирает ведущих исполнителей жанра. Накануне в Сети появились сведения о первой пятерке участников действа.

Николай Офицеров

Из-за чемпионата мира по футболу организация решила перенести даты проведения фестиваля на начало августа. Таким образом, состоится мероприятие месяцем позднее, чем всегда 3, 4 и 5 августа.Первая пятерка артистов «главного приключения года» выглядит следующим образом: легенды отечественной рок-музыки Бит-квартет «Секрет», выступающий сольно бывший участник группы «Король и Шут» Андрей Князев и его группа «KняZz». Также на сцену выйдут неизменные участники и любимцы публики группа «Сплин». Не обойдется список и без «Пикника», которые недавно попали в аварию и на данный момент бессрочно отменили ближайшие концерты, так как участникам группы следует пройти процедуру реабилитации. Ожидается, что артисты исполнят не только любимые публикой хиты, но и новые песни.«Нашествие» в этом году решено было посвятить 20-й годовщине нахождения на волнах радиоэфира станции «Наше Радио».