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| | В интернете появилось фото Тома Харди в образе Аль Капоне

В интернете появилось фото Тома Харди в образе Аль Капоне

Сегодня, 06:20
На своей странице в интернете британский актер Том Харди опубликовал первое фото в образе Аль Капоне. Еще в конце 2016 года общественность узнала, что продюсеры собираются снять фильм о легендарном гангстере Аль Капоне. Также в это время говорили, что главную роль сыграет именно Харди. Однако до этого времени о картине ничего не говорилось.

В интернете появилось фото Тома Харди в образе Аль Капоне

 

Новая картина «Фонзо» поведает зрителям о том этапе жизни Аль Капоне, когда он вышел из тюрьмы после продолжительного заключения. Фильм будет снят как воспоминания. В ленте преступник, вышедший из тюрьмы, лишенный власти, болеющий сифилисом, вспоминает прошлые дни, когда на улицах Чикаго совершались преступления по его поручению. Отметим, что режиссером фильма станет Джош Транк, также он будет и сценаристом. В ленте кроме Тома Харди также будут играть и такие актеры, как: Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен и другие. Съемки начнутся 2 апреля в Новом Орлеане, а закончатся 15 мая. Пока не сообщается о точной дате выхода фильма на экран.

 

Напоминаем, что роль Аль Капоне станет для Тома Харди не первой ролью преступника. Отметим, что в ближайшее время зрители смогут посмотреть новый фильм с участием актера. Картина называется «Веном» и снята в жанре Фантастического боевика.
Анна Котова
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