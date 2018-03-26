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| | Авторы «Дэдпул» покинули телеканал FX из-за разногласий

Авторы «Дэдпул» покинули телеканал FX из-за разногласий

Сегодня, 13:05
Телекомпания FX может прекратить выпуск анимационного сериала «Дэдпул» из-за ухода авторов проекта. Причиной этому являются разногласия с руководителями канала.

Авторы «Дэдпул» покинули телеканал FX из-за разногласий

 

Дональд Гловер и его брат Стивен, которые прежде трудились над созданием мультсериала «Дэдпул» для телеканала FX, решили оставить свои рабочие места. Они покидают компанию по причине творческих разногласий с владельцами канала. Анонс сериала вышел весной минувшего года, он мог представлять собой анимационный фильм для взрослых, считалось, что FX покажет не менее десяти эпизодов.

СМИ сообщают, что причина решения братьев Гловеров остается непонятной, не исключается, что здесь замешано стремление Disney создать свою потоковую сеть. Это могло спровоцировать разногласия между телеканалами и Marvel.
Никита Готский
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