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| | Наталья Сергунина рассказала о бесплатных спектаклях в Москве в рамках проекта «Золотая Маска в городе»

Наталья Сергунина рассказала о бесплатных спектаклях в Москве в рамках проекта «Золотая Маска в городе»

Сегодня, 03:13

Инициативу театральных деятелей поддержало Правительство Москвы, отдав городские общественные площадки под перформансы, спектакли и постановки различных жанров. Провести целый год под эгидой театра предложили люди культуры мэру Собянину в декабре прошлого года. Уже были организованы два мероприятия – «Путешествие в Рождество» и «Московская Масленица». До 14 апреля будет проходить очередное мероприятие в рамках проекта «Москва – культурная столица».

Наталья Сергунина рассказала о бесплатных спектаклях в Москве в рамках проекта «Золотая Маска в городе»

 

По сообщению Информационного Центра Правительства Москвы, в эти дни общественные площадки превратятся в театральные сцены для бесплатных показов постановок 12 театров из регионов страны, выбранных оргкомитетом фестиваля «Золотая Маска». Проект получил название «Золотая Маска» в городе» и реализуется совместно с мэрией столицы. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, «правительство Москвы активно поддерживает начинание деятелей театра, проект, в рамках которого театр выходит на городские общественные пространства». Место и расписание спектаклей можно найти на официальном сайте «Золотой Маски».

 



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