В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи

В Великобритании в это воскресенье торжественно открыли памятник прославленному музыканту Дэвиду Боуи. Это первый в мире монумент в честь известного исполнителя.

Скульптуру из бронзы назвали «Земной посланник». Установили монумент в городе Эйлсбери. Здесь композитор представил два своих лучших студийных альбома (1971-1972 гг). Скульптурная композиция «Земной посланник» состоит из сценических образов Боуи. Центр монумента занимает Зигги Стардаст, самое популярное альтер-эго певца. В бронзовый памятник также встроены колонки: каждый час поклонники смогут услышать песни любимого музыканта.

Дэвид Боуи умер от рака печени в январе 2016 года. Композитору было 69 лет. Боуи стал одним из самых успешных музыкантов Великобритании. За всю свою творческую карьеру артист реализовал около 140 миллионов пластинок. В 2004 году Дэвида Боуи назвали одним из величайших рок-музыкантов и вокалистов всех времен. Боуи часто называли «музыкальным хамелеоном», так как артист часто менял имидж. Дэвид оказал огромное влияние на творчество многих музыкантов.