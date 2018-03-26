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| | В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи

В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи

Сегодня, 12:07
В Великобритании в это воскресенье торжественно открыли памятник прославленному музыканту Дэвиду Боуи. Это первый в мире монумент в честь известного исполнителя.

В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи

 

Скульптуру из бронзы назвали «Земной посланник». Установили монумент в городе Эйлсбери. Здесь композитор представил два своих лучших студийных альбома (1971-1972 гг). Скульптурная композиция «Земной посланник» состоит из сценических образов Боуи. Центр монумента занимает Зигги Стардаст, самое популярное альтер-эго певца. В бронзовый памятник также встроены колонки: каждый час поклонники смогут услышать песни любимого музыканта.

 

Дэвид Боуи умер от рака печени в январе 2016 года. Композитору было 69 лет. Боуи стал одним из самых успешных музыкантов Великобритании. За всю свою творческую карьеру артист реализовал около 140 миллионов пластинок. В 2004 году Дэвида Боуи назвали одним из величайших рок-музыкантов и вокалистов всех времен. Боуи часто называли «музыкальным хамелеоном», так как артист часто менял имидж. Дэвид оказал огромное влияние на творчество многих музыкантов.
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