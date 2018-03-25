Владимир Машков не хочет верить в смерть Табакова

Популярный актер и ученик покойного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова Владимир Машков не желает верить в смерть своего учителя. Он рассказал о том, что связывало его с усопшим наставником и почему прославленный актер его едва выносил.

Дарья Светозарова

Гибель Олега Павловича шокировала не только его многочисленных поклонников – она стала громом среди ясного неба для его учеников и коллег. Многие из них, включая Сергея Безрукова, Евгения Миронова, присутствовали на панихиде. Был там и Машков, которого многие считают любимчиком знаменитого «Матроскина» .В одном из интервью Машков признался, что при известии о смерти наставника у него появилось ощущение контузии, а внутри словно разверзлась рана, которая не хотела затягиваться. Актер рассказывает, что Табаков до последнего был активен и работал, его театры также работали как часы. Утешение Машков находит в работе, и на экраны скоро выйдет новый сериал с его участием. Недавно появились слухи о том, что Машкову предложили возглавить знаменитую «Табакерку», но он пока не дал своего согласия.Машков также признался, что временами Табаков едва мог его вынести, он настолько одержим работой, настолько яростный, что соответствовать этому могли далеко не все, а Олег Павлович пытался его воспитать.