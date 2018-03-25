«Дэдпула» обвинили в плагиате скрещенных конечностей

Как пишет актриса в Сети, Рейнольдс якобы похитил ее образ. Израильская кинозвезда обращает внимание людей на жест «Дэдпула», показанный в трейлере второго эпизода. Его она назвала копией жеста своей героини. Рейнольдс, играя Дэдпула, в одном из моментов скрестил руки на груди. Такая поза очень популярна среди представительниц прекрасно пола после выхода «Чудо-женщины». Теперь поклонницы ленты позируют со скрещенными руками на снимках в соцсетях, таким образом проявляя солидарность с Гадот. Райан, комментируя ситуацию, заявил, что подражание это самый верный метод воровства.
«Дэдпул 2» выйдет на экраны в мае. До премьеры фанаты могут купить эксклюзивные фигурки в онлайн-маркете KN Shop.
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