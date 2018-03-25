В Петербурге провели задержание режиссера, номинированного на «порно-Оскар»

Новость об аресте Тимо Харди получила широкий резонанс не только в РФ, но и за рубежом, при этом многие его коллеги считают режиссер невероятно талантливой личностью, снимающей настоящие «шедевры», которые может понять и оценить далеко не каждый даже в творческой среде. В свое время, Бекденашвили сам снимался в лентах для взрослых и был номинирован на «порно-Оскар».
Американские коллеги настаивают на освобождении режиссера, считая неприемлемым по отношению к нему применение статьи УК РФ, несмотря на то, что он снимал в порно-видео молодых россиянок, затем успешно реализуя свои фильмы за рубежом.
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