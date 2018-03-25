Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Петербурге провели задержание режиссера, номинированного на «порно-Оскар»

В Петербурге провели задержание режиссера, номинированного на «порно-Оскар»

Сегодня, 12:15
Сотрудничество правоохранительных органов с Интерполом принесло успех, поскольку совместными усилиями им удалось задержать распространителя порнографических роликов в Сети. Задержанным оказался Тимур Бекденашвили, известный в определенных кругах под ником Тимо Харди, режиссер видео для взрослых.

В Петербурге провели задержание режиссера, номинированного на «порно-Оскар»

 

Новость об аресте Тимо Харди получила широкий резонанс не только в РФ, но и за рубежом, при этом многие его коллеги считают режиссер невероятно талантливой личностью, снимающей настоящие «шедевры», которые может понять и оценить далеко не каждый даже в творческой среде. В свое время, Бекденашвили сам снимался в лентах для взрослых и был номинирован на «порно-Оскар».

Американские коллеги настаивают на освобождении режиссера, считая неприемлемым по отношению к нему применение статьи УК РФ, несмотря на то, что он снимал в порно-видео молодых россиянок, затем успешно реализуя свои фильмы за рубежом.
Пойда Анна
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