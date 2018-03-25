Ушел из жизни британский писатель Филип Керр

Супруга британского писателя Филипа Керра литератор Джейн Тинн опубликовала в Twitter информацию, что ее супруг ушел из жизни. На момент смерти ему было 62 года.

Анна Котова

В интернете Джейн Тинн написала, что ее любимый супруг Филип Керр скончался, она очень сожалеет об утрате. Отметим, что информацию о кончине подтвердило одно из британских изданий, которое публиковало произведения писателя. В издании также сообщили, что это печальное известие, так как из жизни ушел не только замечательный человек, но и талантливый автор.Напоминаем, что в 1956 году в Эдинбурге на свет появился будущий писатель Филип Карр. Первое произведение «Мартовские фиалки» вышло в свет в 1989 году. За все время литератор написал более 20 произведений. Самые известные книги – это произведения о детективе Бернхарде Гюнтере, который расследовал преступления во времена нацистов.