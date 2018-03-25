В Цюрихе ушла из жизни победительница первого «Евровидения»

Известная певица Лиз Ассия, заработавшая огромную славу после победы на первом конкурсе «Евровидение», ушла в мир иной на 95-м году жизни.

Пелагея Лебединская

Певица из Швейцарии Лиз Ассия умерла, пребывая в больнице. Последние свои годы жизни исполнительница проживала во французском городе Канны, туда она переехала после смерти мужа. Лиз Ассия практически до последнего момента выступала на сцене, а в 2011 году даже участвовала в отборочном туре всемирного конкурса «Евровидение». Она прошла отборочный тур, и мало того дошла до финала, в котором заняла восьмое место, на тот момент ей было 87 лет. Почтить последнюю память певицы придут не только родные и близкие, но также и многие знаменитые певцы Франции.Напомним, что Лиз Ассиа выступила в 1956 году на первом всемирном музыкальном конкурсе «Евровидение» и стала победительницей. Она исполняла две песни – Das alte Karussell и Refrain, которые до сих пор пользуются популярностью.