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| | Спилберг не хочет, чтобы фильмы от Netflix претендовали на «Оскар»

Спилберг не хочет, чтобы фильмы от Netflix претендовали на «Оскар»

Сегодня, 08:27
Всемирно известный режиссер, обладатель многочисленных престижных премий Стивен Спилберг выразил недовольство включением картин стриминговых сервисов, наподобие Netflix, в список-номинантов на «Оскар». Свое отношение он выразил в интервью изданию Vanity Fair.

Спилберг не хочет, чтобы фильмы от Netflix претендовали на «Оскар»

 

По мнению Спилберга, не следует ставить на один уровень фильмы, снимавшиеся для телевидения, и ленты, предназначенные для кинотеатров, поскольку они кардинально отличаются друг о друга не только качеством, но и своим изначальным предназначением, о котором с течением времени многие забыли.

Ленты от Netflix можно номинировать на премию «Эмми», но точно не на «Оскар», на которые претендуют многие выдающиеся картины, способные изменить мировозрние миллионов людей, а не просто развлечь их.
Пойда Анна
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