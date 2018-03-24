Воронежские рокеры устроят благотворительный концерт в поддержку животных

25 марта этого года в Воронеже состоится благотворительный концерт рок-музыкантов под названием «Право на жизнь». Все деньги перечислят одноименной организации, занимающейся поддержкой бездомных животных.

Домбровский Сергей

Информацию об этом событии распространяют местные СМИ. В мероприятии примут участие популярные в Воронеже рок-коллективы: «Отражение», «Наш километр», «Зеркальный лабиринт», Croch End и Mad Head. Благотворительный концерт проводится шестой раз. По словам музыкантов, они хотят донести до сознания людей мысль о необходимости помогать четвероногим друзьям. Рокеры собираются вывести на сцену животное, для которого собирают деньги.Выступление музыкантов состоится в зале Station Mir по улице Генерала Лизюкова. Организаторы мероприятия приглашают всех небезразличных людей прийти в воскресенье на концерт и поддержать бездомных животных. Братья наши меньшие нуждаются в теплоте и ласке. Все деньги отдадут благотворительному фонду.