Воронежские рокеры устроят благотворительный концерт в поддержку животных

Информацию об этом событии распространяют местные СМИ. В мероприятии примут участие популярные в Воронеже рок-коллективы: «Отражение», «Наш километр», «Зеркальный лабиринт», Croch End и Mad Head. Благотворительный концерт проводится шестой раз. По словам музыкантов, они хотят донести до сознания людей мысль о необходимости помогать четвероногим друзьям. Рокеры собираются вывести на сцену животное, для которого собирают деньги.
Выступление музыкантов состоится в зале Station Mir по улице Генерала Лизюкова. Организаторы мероприятия приглашают всех небезразличных людей прийти в воскресенье на концерт и поддержать бездомных животных. Братья наши меньшие нуждаются в теплоте и ласке. Все деньги отдадут благотворительному фонду.
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