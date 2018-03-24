Автор серии романов «Дети лампы» Филипп Керр умер в возрасте 62 лет

23 марта этого года перестало биться сердце британского писателя Филиппа Керра, который скончался в возрасте 62 лет. Он является автором серии романов «Дети лампы» и цикла произведений о сыщике Бернхарде Гюнтере.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяет супруга умершего Джейн Тинн в микроблоге Twitter. Женщина сообщила пользователям, что больше нет гениального писателя, отличного отца и мужа. Подписчики выразили соболезнование родственникам из-за этой невосполнимой утраты. В Сети многие комментируют пост вдовы Филиппа Керра. Многие восхищаются его произведениями. Книги умершего писателя называют блестящими.Филипп Керр знаменит своими детскими романами и историко-приключенческими произведениями. Чаще других читатели вспоминают серию «Дети лампы». Любимыми авторами скончавшегося писателя были Редьярд Киплинг и Роберт Льюис Стивенсон. Позже Филипп Керр перенес в свои романы полученные знания в книгах вышеуказанных писателей.