Константин Райкин попал в базу данных «Миротворца»

Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в пресловутый список украинского портала «Миротворец». Модераторы сайта обвинили российского артиста в «сознательном нарушении государственного кордона Украины с целью проникновения». Поясняется, что Райкин посещал Крым и даже пытался «узаконить» захват Крыма Россией Федерацией.

Дарья Светозарова

Редакция сайта указала, что артист замечен в пропагандистских акциях России против Украины. Также было упомянуто, что Райкин признает Крым частью российской территории. При этом представители портала пишут, что они получили убедительные доказательства.Пользователи Facebook, где разместили сообщение, начали бурное обсуждение новости. Одни поддержали «Миротворца» и снова заявили, что границы Украины незыблемы и нарушение госкордона никому с рук не сойдет. «Сначала чистилище, а затем и дохнуть начнут», - написала одна из пользователей. Другой комментатор выразился еще более кратко: «Не жилец». В защиту юмориста не выступил никто, но нейтрально настроенные юзеры предупредили, что скоро Сеть наводнят шутки Райкина по этому поводу.