Константин Райкин попал в базу данных «Миротворца»

Редакция сайта указала, что артист замечен в пропагандистских акциях России против Украины. Также было упомянуто, что Райкин признает Крым частью российской территории. При этом представители портала пишут, что они получили убедительные доказательства.
Пользователи Facebook, где разместили сообщение, начали бурное обсуждение новости. Одни поддержали «Миротворца» и снова заявили, что границы Украины незыблемы и нарушение госкордона никому с рук не сойдет. «Сначала чистилище, а затем и дохнуть начнут», - написала одна из пользователей. Другой комментатор выразился еще более кратко: «Не жилец». В защиту юмориста не выступил никто, но нейтрально настроенные юзеры предупредили, что скоро Сеть наводнят шутки Райкина по этому поводу.
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